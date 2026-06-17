Строительство новой поликлиники в Голицыне завершено уже на 30%

В Одинцовском округе уже на 30% завершили строительство новой поликлиники в Голицыне. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение строится в рамках нацпроекта «Активная и продолжительная жизнь» с декабря 2025 года. Здесь уже построена подземная часть здания и продолжается устройство надземной части. Завершить работы планируется в конце 2027 года.

Четырехэтажное здание заменит старую поликлинику. Учреждение рассчитано на 300 посещений в смену – 200 взрослых и 100 детских. Здесь обустроят отделения терапии и педиатрии, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, стоматологию и блок неотложной помощи.

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