Прокуратура Подмосковья добилась передачи квартир участникам долевого строительства в четырех округах

Прокуратура Московской области добилась передачи более 550 квартир участникам долевого строительства в четырех округах — в Домодедове, Ленинском, Химках и Мытищах.

Выяснилось, что в указанных муниципалитетах ряд застройщиков после ввода многоквартирных домов в эксплуатацию не обеспечили своевременную передачу квартир собственникам. Задержка объяснялась тем, что подрядчики не завершили отделочные работы.

Прокуратура внесла представления в адрес руководителей строительных организаций. В результате работа была усилена, и более 550 дольщиков смогли заселиться в свое жилье.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Подольске поздравил новоселов, переезжающих из аварийных домов в новостройку.