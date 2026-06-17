Брюссель против Пекина: дефицит в €31,9 млрд толкает ЕС и Китай к торговой войне

Европа и Китай стоят на пороге торговой войны. Отношения накалились до предела — дефицит в торговле ЕС с КНР достиг €31,9 млрд только за апрель. Брюссель готовит ответные меры против китайских электромобилей, химии и «зеленых» технологий. Пекин в ответ может ударить по европейскому коньяку, свинине и редкоземельным металлам. Об этом сообщает Economic Times.

Конфликт между Брюсселем и Пекином перешел в горячую фазу. Профессор CEIBS Сюй Динбо заявил: риск полноценной торговой войны стал реальным. С ним согласилась эксперт Эльвир Фабри из Института Жака Делора, подчеркнув, что Европе жизненно важно показать твердость. Главная причина — колоссальный дисбаланс. По данным Евростата, в апреле 2026 года дефицит ЕС в торговле с Китаем составил 31,9 миллиарда евро. Еврокомиссар Марош Шефчович уже заявил, что отношения требуют «перезагрузки».

Брюссель готовит законодательный арсенал против китайского доминирования в секторах электромобилей, химии и «зелёных» технологий. Европа требует взаимного доступа на рынки, обвиняя Пекин в закрытости. Однако Китай не намерен уступать. В ответ он может запустить антидемпинговые расследования, ввести регулирующие ограничения или давление на чувствительные европейские товары. Кроме того, Китай может ограничить экспорт редкоземельных элементов, без которых высокотехнологичные отрасли ЕС просто встанут.

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