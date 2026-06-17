Голубая дама с плавником: жители Наро-Фоминска приняли безумную скульптуру за инопланетянина

Жители Наро-Фоминска обсуждают необычную соседку: во дворе многоэтажки на газоне появилась голубая женщина с чешуей, плавником и развевающимися волосами. Прохожие мгновенно разглядели в ней сходство с персонажем блокбастера «Аватар» и принялись массово фотографироваться. Как выяснил REGIONS, арт-объект не имеет отношения к муниципальному благоустройству — это авторская работа местного умельца, которую он выставил на продажу за 14 тысяч рублей.

Гостья с того света или новый сосед?

Все началось с того, что жители одного из дворов Наро-Фоминска заметили на газоне странную фигуру. Голубая, с чешуйчатым хвостом, длинными волосами и внушительным плавником — она сидела на траве и приковывала взгляды прохожих. Кто-то решил, что это часть городского праздника, другие предположили, что так коммунальщики решили украсить двор к лету. Третьи и вовсе заговорили о прибытии инопланетного гостя.

Особенно активные граждане сразу узнали в фигуре героиню культового фильма «Аватар» — та же синева кожи, та же пластика и экзотичность. Однако реальность оказалась прозаичнее фантазий, но не менее любопытной.

Один из местных жителей по имени Николай рассказал, что сначала замер от неожиданности, когда увидел фигуру издалека. Ему показалось, что на газоне сидит живой человек, и только присмотревшись, он понял, что это статуя. По его словам, дама выглядит весьма специфически и даже немного жутковато, но без сомнения привлекает внимание.

Авторская работа, а не благоустройство

Как выяснилось, таинственная русалка не имеет никакого отношения к планам городских властей по озеленению и украшению дворов. Скульптура создана местным умельцем и сейчас выставлена на продажу.

Автор арт-объекта признался, что расставаться с уникальной работой ему тяжело, но обстоятельства вынуждают искать нового хозяина. Он создал каждую деталь вручную — от фактуры чешуи до изгиба плавника, и уверяет, что второй такой русалки в мире просто не существует.

«Это абсолютный эксклюзив, второй такой русалки в мире просто нет. Каждая деталь — от фактуры чешуи до изгиба плавника — прорабатывалась вручную. К сожалению, сейчас я вынужден ее продать. Не хочется, чтобы она пылилась и разрушалась в темном гараже. Буду рад, если скульптура украсит чей-то загородный участок», — рассказал автор арт-объекта.

Стоимость вопроса и реакция горожан

Свою синюю фантазию автор оценил в 14 тысяч рублей. Пока покупатели не выстроились в очередь, голубая сирена продолжает шокировать прохожих во дворе и собирать сотни лайков в подмосковных пабликах.

Жители активно обсуждают арт-объект в соцсетях, выдвигая версии, кто мог создать такую скульптуру и зачем. Мнения разделились: одни считают русалку удачным украшением двора, другие находят ее пугающей и неуместной. Однако большинство сходится в одном — скучно в Наро-Фоминске точно не стало.