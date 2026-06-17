Лечение выгорания с кувалдой: в Подмосковье новый тренд на легальные погромы

В Старой Купавне больше не ищут покоя и тишины — сюда приезжают, чтобы разрушать. Загородный дом, доставшийся в наследство местному предпринимателю, превратился в полигон для эмоциональной разрядки. За 50 тысяч рублей компания до 10 человек получает кувалды, защитные костюмы и право легально разнести коттедж в щепки. Корреспондент REGIONS разобрался, почему бизнес на тотальном погроме стал хитом 2026 года.

От дедлайна к разрушению: новая антистресс-терапия

Обычный деревенский дом на окраине Старой Купавны выглядит непримечательно ровно до того момента, пока внутри не начинают греметь удары кувалды. Здесь клиентам предлагают лично проверить на прочность советские шифоньеры, выбить межкомнатные двери и узнать, сколько точных ударов требуется, чтобы превратить плазменный телевизор или старый пузатый монитор в груду пластикового мусора.

Идея этого брутального бизнеса принадлежит бывшему корпоративному управленцу, который после получения в наследство пустующего дома решил не продавать его, а превратить в терапевтический полигон. Он сам долгие годы работал в найме и прекрасно знает состояние, когда обычный отдых не помогает, а хочется биться головой об стену. По его словам, в такие моменты нужна не тишина и чай с ромашкой, а мощная физическая разрядка. Он просто завез в дом старую мебель и технику, которая обычно раздражает людей в быту, выдал клиентам тяжелый инструмент — и спрос оказался колоссальным.

Двухчасовой сеанс для компании до 10 человек стоит 50 тысяч рублей. На первый взгляд сумма внушительная, но в пересчете на человека это сопоставимо с чеком в хорошем московском ресторане, а эмоциональной разрядки, по отзывам, дает значительно больше.

Безопасный апокалипсис: как это устроено

Перед началом разрушительного действа каждый участник получает полный комплект профессиональной экипировки: плотные защитные комбинезоны, перчатки, каски и очки. В качестве бонуса клиентам разрешают распылять вокруг себя порошковые огнетушители, что превращает происходящее в сцену из голливудского боевика.

Участники процесса в отзывах отмечают, что такая разрядка работает эффективнее любых сеансов психотерапии. Вся накопленная злость, обиды и напряжение уходят через мышцы, и человек покидает место погрома физически уставшим, но абсолютно спокойным и обновленным.

Организаторы уверяют: запасов старой мебели и техники в закромах предостаточно, поэтому желающих разнести все в щепки хватит еще на долгое время.

«Я сам долгое время работал в найме на позиции топ-менеджера и отлично знаю, что такое выгорание, когда хочется биться головой об стену. Обычный отдых в такие моменты не помогает, нужна мощная физическая разрядка. Я просто завез в дом мебель и технику, которая обычно раздражает нас в быту, и выдал людям тяжелый инструмент», — рассказывает автор стартапа.

Почему гнев лечит: взгляд науки

Психолог Валентина Кудрина объяснила, что контролируемое разрушение — действительно эффективный способ восстановления ментального здоровья. Интенсивная физическая нагрузка, которая требуется, чтобы сломать массивный стол или разбить шкаф, провоцирует мощный выброс эндорфинов — гормонов радости. В повседневной жизни люди вынуждены постоянно подавлять негативные эмоции, и подобный аттракцион дает безопасный клапан для выпуска пара.

Она также отметила, что полная свобода действий создает терапевтическую иллюзию мини-апокалипсиса, где человек чувствует себя абсолютным хозяином ситуации, единолично контролирующим хаос. Это ощущение власти и контроля над происходящим само по себе обладает мощным антистрессовым эффектом.

Кому подходит такой отдых

Эксперты выделяют несколько категорий людей, которым разрушительная терапия принесет наибольшую пользу:

Офисные работники с многолетним накопленным стрессом

Руководители, привыкшие нести ответственность и подавлять эмоции

Пары, переживающие кризис в отношениях — совместное разрушение работает как командный тренинг

Люди, пережившие серьезные жизненные потрясения и нуждающиеся в физическом выплеске

Те, кто просто устал от цифровой реальности и хочет сделать что-то реальное и осязаемое

Идея «комнат гнева» не нова — первые такие пространства появились в Японии в начале 2000-х годов, где офисные сотрудники могли бить посуду и крушить мебель после тяжелого рабочего дня. В России этот тренд долгое время существовал в формате небольших помещений в торговых центрах, где за 500-1000 рублей можно было разбить десяток тарелок или старый телевизор. Однако подмосковный проект пошел дальше: вместо тесной комнаты — целый дом, вместо хрупкой посуды — массивная мебель и бытовая техника, вместо получаса — два часа интенсивного разрушения. По данным организаторов, за первый месяц работы услугу приобрели более 20 компаний, а среди клиентов были как офисные сотрудники, так и целые отделы крупных корпораций, заказавшие выездной тимбилдинг. Интересно, что многие возвращаются повторно, потому что, по их словам, эффект от одного сеанса длится несколько недель. Психологи, впрочем, предупреждают: такой метод хорош как экстренная мера, но при хроническом стрессе все же стоит обратиться к специалисту, а не полагаться только на кувалду.