Любимое варенье писателя: в Подмосковье раскрыли рецепт семейного лакомства Антона Павловича

В телеграм-канале музея А. П. Чехова «Мелихово» опубликовали рецепт варенья, который использовали в семье знаменитого писателя, пишет REGIONS . Вишня или черешня, фунты сахара, ледяная вода и немного терпения — этот старинный способ приготовления передает атмосферу ушедшей эпохи и позволяет каждому прикоснуться к домашним традициям чеховского времени.

Старинный рецепт из XIX века

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» продолжает делиться с подписчиками деталями быта усадьбы. На этот раз в телеграм-канале музея появился рецепт варенья, который использовали на кухне драматурга. Главные ингредиенты — вишня или черешня, сахар и вода. Но пропорции и технология отличаются от современных привычных способов.

Для приготовления потребуется один фунт ягод с косточками, полтора-два фунта сахара и один стакан воды на каждый фунт сахара. В музее уточнили, что один фунт — это 409,5 грамма, так что желающим воспроизвести рецепт придется воспользоваться кухонными весами или пересчитать пропорции.

Важный нюанс: чтобы ягоды сохранили целостность, косточки аккуратно извлекают, после чего плоды промывают в холодной воде с кусочками льда. Затем варят сироп: сахар растворяют в воде и доводят до кипения. В кипящий сироп отправляют подготовленные ягоды и варят как обычно.

«Сварил варенья вишни 20 фунтов», — отметил в своем дневнике П. Е. Чехов 25 июля 1894 года.

Два альтернативных способа от чеховской кухни

В телеграм-канале музея упоминают и другие варианты приготовления, которые использовали в усадьбе.

Первый способ. Ягоды слегка проваривают в сиропе, затем переливают в керамическую посуду. На следующий день сироп снова доводят до кипения, возвращают в него ягоды и варят до готовности. После этого варенье остужают, раскладывают по банкам и хранят в прохладном месте.

Второй способ. Ягоды заливают кипяченым и остывшим густым сиропом и оставляют на сутки. Затем сироп повторно кипятят, соединяют с ягодами и варят до готовности. Этот метод позволяет плодам лучше пропитаться сиропом и сохранить форму.

Оба варианта требовали времени и терпения, но именно такой подход гарантировал, что варенье получалось прозрачным, а ягоды — цельными и аппетитными.

Чеховское варенье в литературе

Упоминания о варенье встречаются и в произведениях Антона Павловича. В рассказе «Накануне поста» есть сцена, где героиня смакует лакомство с такой осторожностью, словно пробует порох. Этот образный литературный фрагмент музейщики привели в качестве иллюстрации к рецепту, подчеркивая, насколько важное место занимало варенье в быту и культуре того времени.

Что еще можно узнать в мелиховском телеграм-канале

Музей-заповедник «Мелихово» регулярно публикует в соцсетях не только рецепты, но и архивные фотографии, дневниковые записи членов семьи Чехова, малоизвестные факты о жизни писателя и его гостей. По словам сотрудников музея, такие публикации пользуются большим спросом у подписчиков, потому что позволяют взглянуть на классика не как на памятник, а как на живого человека с его повседневными заботами и привычками.