«Это может вызвать перегрев». Терапевт рассказала, кому нельзя принимать горячую ванну

Врач-терапевт из Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева предостерегла любителей погреться в ванне во время недомогания. По словам специалиста, использование слишком горячей воды при плохом самочувствии чревато негативными последствиями для здоровья.

«При повышенной температуре или сердечно-сосудистых нарушениях слишком горячая вода может быть опасной, вызывая перегрев или головокружение», — заявила Сысоева.

Чтобы избежать рисков, но при этом облегчить состояние, медик рекомендует соблюдать щадящий режим. Оптимальным выбором станет ванна с умеренно теплой водой, а время пребывания в ней не должно превышать четверти часа. Такой подход, по словам терапевта, действительно помогает бороться с симптомами простуды: процедура стимулирует кровообращение, снимает напряжение с мышц и уменьшает общий дискомфорт, сообщает РИА Новости.

