Гастроэнтеролог раскрыла скрытые риски употребления сухофруктов

Врач Пехотина: сухофрукты могут быть опасны

Врач‑гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина предупредила о потенциальных опасностях употребления промышленно обработанных сухофруктов, сообщает РИА Новости.

Главная угроза кроется в диоксиде серы — консерванте, который нередко используют при промышленной обработке. По словам специалиста, это вещество способно:

  • раздражать слизистую оболочку желудка;
  • провоцировать аллергические реакции.

Кроме того, врач обратила внимание на высокую калорийность сухофруктов и значительное содержание природных сахаров. Из‑за этого их употребление не рекомендовано людям:

  • с сахарным диабетом;
  • с ожирением;
  • с заболеваниями поджелудочной железы.

При этом Пехотина подчеркнула, что сухофрукты — концентрированный источник полезных веществ: клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов. При умеренном употреблении они могут быть полезны:

  • при анемии;
  • при сердечно‑сосудистых заболеваниях;
  • в периоды повышенных физических нагрузок.

Безопасная дневная порция, по рекомендации врача, составляет 30–40 граммов.

