Гастроэнтеролог раскрыла скрытые риски употребления сухофруктов

Главная угроза кроется в диоксиде серы — консерванте, который нередко используют при промышленной обработке. По словам специалиста, это вещество способно:

раздражать слизистую оболочку желудка;

провоцировать аллергические реакции.

Кроме того, врач обратила внимание на высокую калорийность сухофруктов и значительное содержание природных сахаров. Из‑за этого их употребление не рекомендовано людям:

с сахарным диабетом;

с ожирением;

с заболеваниями поджелудочной железы.

При этом Пехотина подчеркнула, что сухофрукты — концентрированный источник полезных веществ: клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов. При умеренном употреблении они могут быть полезны:

при анемии;

при сердечно‑сосудистых заболеваниях;

в периоды повышенных физических нагрузок.

Безопасная дневная порция, по рекомендации врача, составляет 30–40 граммов.

