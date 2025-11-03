Гастроэнтеролог раскрыла скрытые риски употребления сухофруктов
Врач Пехотина: сухофрукты могут быть опасны
Фото: [Медиасток.рф]
Врач‑гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина предупредила о потенциальных опасностях употребления промышленно обработанных сухофруктов, сообщает РИА Новости.
Главная угроза кроется в диоксиде серы — консерванте, который нередко используют при промышленной обработке. По словам специалиста, это вещество способно:
- раздражать слизистую оболочку желудка;
- провоцировать аллергические реакции.
Кроме того, врач обратила внимание на высокую калорийность сухофруктов и значительное содержание природных сахаров. Из‑за этого их употребление не рекомендовано людям:
- с сахарным диабетом;
- с ожирением;
- с заболеваниями поджелудочной железы.
При этом Пехотина подчеркнула, что сухофрукты — концентрированный источник полезных веществ: клетчатки, калия, магния, железа и антиоксидантов. При умеренном употреблении они могут быть полезны:
- при анемии;
- при сердечно‑сосудистых заболеваниях;
- в периоды повышенных физических нагрузок.
Безопасная дневная порция, по рекомендации врача, составляет 30–40 граммов.
Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.