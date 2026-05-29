«Умерла через шесть дней»: апокрифы помогли высчитать точный возраст библейской

В канонической Библии нет бюрократических отметок о датах рождения первых людей, а святые отцы называют этот вопрос превосходящим человеческий разум. Однако древние тексты и иудейские хроники все же позволяют вычислить, сколько времени Адам провел в одиночестве. Об этом пишет Русская семерка.

Биологический парадокс: рожденные без детства

Вопрос о возрасте первых людей будоражит умы исследователей не одно тысячелетие. Книга Бытия описывает лишь сам факт создания Евы из ребра Адама, не приводя никаких цифр. При этом святитель Иоанн Златоуст и вовсе называл повествование о сотворении женщины сложнейшим местом Писания.

Главная хронологическая загадка кроется в том, что прародители человечества были лишены младенчества и отрочества. Господь сразу создал их взрослыми людьми, способными выполнить заповедь о размножении. Средневековая еврейская традиция конкретизирует: в момент своего появления на свет Адам уже обладал телом примерно 20-летнего юноши. Но сколько времени прошло до сотворения его супруги?

Что говорят древние апокрифы и Книга Юбилеев

Поскольку в каноническом тексте Библии прямой ответ отсутствует, исследователям приходится обращаться к ранним неканоническим источникам. Здесь мнения древних авторов разделились:

«Книга Юбилеев» (II век до н. э.): Согласно этой версии, временная разница была весьма ощутимой. Адам появился на свет в первую неделю творения, а Еву Господь показал ему только во вторую неделю.

«Жития Адама и Евы»: Данный апокриф предлагает математический расчет, основанный на финале их земной жизни. Известно, что Адам прожил 930 лет. Ева скончалась ровно через 6 дней после смерти мужа. Если предположить, что их жизненные циклы были равны, то Ева была младше супруга всего на неполную неделю.

Иудейская педантичность: сотворение за один день

Иудейские теологи подходят к вопросу более радикально. Согласно официальной еврейской хронологии, Адам был создан в 3760 году до нашей эры в первый день месяца Тишрей (праздник Рош ха-Шана).

Большинство талмудических толкователей сходятся во мнении, что Ева появилась в тот же самый день. Разница между ними исчислялась не годами, а буквально несколькими часами. Приверженцы этой теории указывают на то, что зачатие первых детей — Каина и Авеля — произошло еще в Эдемском саду, сразу после сотворения женщины и до момента изгнания из Рая.

Научный паразокс: Адам младше Евы?

Если перенестись из плоскости теологии в поле современной генетики, то библейская картина переворачивается полностью. Научные понятия «генетических прародителей» построены на математических моделях и не связаны с религиозными текстами, однако их датировки выглядят любопытно.

Тем не менее для религиозного сознания самым авторитетным и поэтичным остается традиционный консенсус: Ева появилась либо одновременно с мужем, либо с разницей всего в шесть дней.