Химический ожог и пигментация: чем рискуют любители домашних кислот

Домашние пилинги с высокой концентрацией кислот могут привести к химическому ожогу, гиперпигментации и образованию рубцов. Особенно опасны профессиональные составы, которые продаются на маркетплейсах для самостоятельного использования. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Ирина Троицкая.

По словам специалиста, глубина воздействия пилинга зависит не только от названия кислоты и указанного процента, но и от кислотности средства, количества нанесенных слоев, времени выдержки, состояния кожи и сочетания с другими компонентами ухода. Наибольшую опасность, по ее словам, представляют средства с высокой концентрацией трихлоруксусной, гликолевой, салициловой и молочной кислот: их неправильное применение может вызвать ожоги, гиперпигментацию, рубцы и обострение акне и розацеа. Использовать профессиональные химические пилинги без контроля специалиста не следует, предупредила Троицкая.

Риск повреждения повышается при нанесении кислоты на раздраженную, чувствительную или недавно травмированную кожу, а также после загара, эпиляции, скраба или других косметологических процедур. Опасно самостоятельно увеличивать время выдержки и наносить средство повторно, если эффект кажется недостаточным. Частая ошибка — одновременное использование нескольких активных компонентов: кислотный пилинг нельзя бесконтрольно сочетать с ретинолом, другими кислотами, спиртосодержащими средствами и агрессивными скрабами, поскольку это нарушает защитную функцию кожи и повышает риск осложнений.

Косметолог подчеркнула, что жжение не является обязательным признаком работающего средства: небольшое покалывание возможно, но нарастающая боль, резкое покраснение или отек требуют немедленно прекратить процедуру. После пилинга кожа становится чувствительнее к ультрафиолету, поэтому без солнцезащитного средства возрастает вероятность пигментации. Нельзя сдирать шелушащуюся кожу или повторять процедуру раньше рекомендованного срока. Для домашнего ухода подходят только средства, изначально предназначенные производителем для самостоятельного применения, заключила Троицкая.

Ранее психолог рассказала о пользе прогулок для подростков.