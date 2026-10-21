Врач назвал напиток, который помогает от бессонницы

Врач Сеспедес посоветовал пить молоко перед сном от бессонницы

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгений Акопян]

Стакан цельного молока перед сном помогает бороться с бессонницей. Об этом сообщает El Confidencial.

По словам специалиста, для крепкого сна нужен мелатонин. Он образуется из аминокислоты триптофана, которая в больших количествах содержится в животном молоке. Поэтому стакан молока после ужина может стать полезной привычкой.

Сеспедес добавил: умеренное потребление молока не приведет к проблемам со здоровьем, как считают многие. Он также раскритиковал тренд на растительные альтернативы, который набирает популярность якобы ради здоровья. По его мнению, не стоит делать конкретные продукты универсальными виновниками проблем с весом или самочувствием.

Ранее диетолог Гарсия-Уэбб назвала способ перестать объедаться по ночам.

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