Врач назвал напиток, который помогает от бессонницы

Стакан цельного молока перед сном помогает бороться с бессонницей. Об этом сообщает El Confidencial.

По словам специалиста, для крепкого сна нужен мелатонин. Он образуется из аминокислоты триптофана, которая в больших количествах содержится в животном молоке. Поэтому стакан молока после ужина может стать полезной привычкой.

Сеспедес добавил: умеренное потребление молока не приведет к проблемам со здоровьем, как считают многие. Он также раскритиковал тренд на растительные альтернативы, который набирает популярность якобы ради здоровья. По его мнению, не стоит делать конкретные продукты универсальными виновниками проблем с весом или самочувствием.

Ранее диетолог Гарсия-Уэбб назвала способ перестать объедаться по ночам.