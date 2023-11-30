Иммунолог Болибок объяснил популярные утверждения о гриппе и ОРВИ

Согласно результатам опроса, большая часть жителей нашей страны болеют респираторными заболеваниями раз-два за сезон. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, эта статистика была актуальна до пандемии коронавируса. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что на данный момент штаммы этого вируса циркулируют как волны на море, в связи с чем человек может только за сезон несколько раз болеть ковидом, к которому присоединяется ОРВИ.

По мнению специалиста, большая часть людей при симптомах ОРВИ предпочитают сами назначать себе лекарства. При этом лишь 16% жителей РФ всегда берут больничный при простуде и такой же процент людей при ОРВИ предпочитает носить маску.