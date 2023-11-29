Иммунолог Болибок оценил риск возникновения новой пандемии из-за вспышки вируса в Китае

В КНР зафиксирована очередная вспышка респираторных заболеваний и инфекций. Так, в северных частях Поднебесной бродит неизвестный вирус, который чаще настигает маленьких детей. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, в Китае была зафиксирована вспышка микоплазменной пневмонии, тем не менее данная бактерия не является чем-то новым для специалистов и встречается даже в России. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что это заболевание еще называют пневмонией новобранцев. Чаще всего она вызывает кашель, фарингит и бронхит и опасна при любом ослаблении иммунитета.

По мнению медика, пневмония поддается лечению антибиотиками и не требует вакцинации.

Он отметил, что вспышка заболеваемости в Китае связана с долгими локдаунами, ослабившими иммунную систему детей.