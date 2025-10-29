Как помочь организму усваивать железо: советы диетолога

Врач‑диетолог‑эндокринолог Дарья Диброва в разговоре с « Газетой.ru » объяснила, как повысить усвояемость железа из пищи. Ключевой совет — сочетать продукты, богатые железом, с источниками витамина С.

По словам специалиста, для поддержания уровня гемоглобина важно включать в рацион продукты с гемовым железом — оно усваивается лучше всего. К таким продуктам относятся: красное мясо, субпродукты (особенно печень), морепродукты, птица и яйца. Не стоит забывать и о растительных источниках негемового железа: бобовых, цельнозерновых крупах, овощах и листовой зелени.

Чтобы железо лучше всасывалось, диетолог рекомендует добавлять к железосодержащей пище продукты с высоким содержанием витамина С — например, цитрусовые, красный перец или брокколи. В то же время стоит воздержаться от напитков с кофеином (чая, кофе, какао, энергетиков и газированных напитков) за 45 минут до и после приема пищи: они затрудняют усвоение железа.

При этом врач подчеркивает: падение уровня гемоглобина может быть связано не только с питанием, но и с различными заболеваниями — от патологий желудочно‑кишечного тракта до гинекологических проблем и болезней крови. Поэтому, прежде чем пытаться восполнить дефицит железа с помощью диеты, необходимо выяснить и устранить основную причину анемии. Без этого усилия по повышению уровня железа окажутся малоэффективными.

