Юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки

Российские граждане, потерявшие деньги из-за аннулирования судом сделки с недвижимостью, могут рассчитывать на компенсацию из государственной казны. Юридический механизм позволяет вернуть средства, даже когда продавец недвижимости не в состоянии их вернуть. Об этом сообщает Lenta.ru.

Признание жилищной сделки недействительной не обязательно означает безвозвратную потерю денег для покупателя. Как разъяснил юрист Илья Русяев, если суд установит, что договор купли-продажи заключался под давлением мошенников либо одной из сторон сделки, вступает в действие специальный защитный механизм.

Согласно статье 68.1 закона «О государственной регистрации недвижимости», компенсировать утраченные средства обязана государственная казна. Размер возмещения может достигать либо реальной суммы ущерба, либо кадастровой стоимости объекта. Для получения выплаты необходимо представить доказательства безуспешных попыток взыскать деньги с первоначального продавца в течение шести месяцев.

Параллельно предлагается превентивная мера защиты — страхование титула, которое защищает право собственности на приобретенное жилье. Этот способ особенно актуален при покупке недвижимости на вторичном рынке, где риски оспаривания сделок остаются значительными.

