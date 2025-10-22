Как защитить сердце после родов: названы ключевые меры профилактики

Как сообщили в Минобрнауки РФ, наиболее тревожные показатели связаны с рождением крупного ребенка — это увеличивает вероятность болезней сердца у матери в 3 раза. При преждевременных родах риск возрастает в 1,93 раза.

Серьезную угрозу также несут мертворождение (рост риска в 2,23 раза), отслойка плаценты (в 1,82 раза) и гестационный сахарный диабет (в 1,68 раза). Даже гестационная артериальная гипертензия (повышение давления после 20-й недели без белка в моче) повышает кардиориски в 1,67 раза, а задержка роста плода — в 1,29 раза.

Особенно показательны долгосрочные последствия: перенесенная преэклампсия повышает вероятность артериальной гипертензии в 3,13 раза, а у женщин с гестационным диабетом риск развития сахарного диабета 2-го типа вырастает почти в 10 раз.

По мнению ученых, снизить эти риски помогает правильная подготовка к беременности, включая соблюдение специальной диеты за 3 года до зачатия. Оптимальный рацион предполагает обилие овощей, фруктов, рыбы и орехов при ограниченном потреблении красного мяса. Как отметил директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков, диета DASH особенно эффективна: она способствует поддержанию нормального давления и снижает потребность в инсулине при гестационном диабете.

Кроме того, важную профилактическую роль играет грудное вскармливание. Оно не только помогает матери восстановиться после беременности, но и на четверть снижает риск ишемической болезни сердца, а также уменьшает вероятность субклинических сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда у женщин среднего возраста.

