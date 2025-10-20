Названы семь признаков проблем с финансовой безопасностью

Доцент кафедры банковского дела Олег Акимов отметил, какие семь признаков указывают на необходимость срочно забирать деньги из банка, чтобы защитить свои сбережения и минимизировать риски потерь. Об этом сообщает ПРАЙМ .

Система страхования вкладов защищает суммы до 1,4 млн руб. Если вклад превышает этот лимит или сделан в иностранной валюте, эксперт советует заранее забрать деньги. При досрочном снятии вкладчик теряет проценты по вкладу.

Основные признаки проблем банка по мнению Акимова: снижение кредитного рейтинга с негативным прогнозом от ведущих агентств, введение необоснованных комиссий или ограничений на переводы и снятие средств, жесткие меры со стороны Банка России, например запрет на привлечение вкладов, уголовные дела против руководства или собственников банка, корпоративные конфликты между собственниками, закрытие отделений с высокой проходимостью и новости о массовом оттоке средств, убытки банка по итогам года.

При этом размер банка имеет значение: в малом, малоизвестном банке риск потерять деньги выше, а крупные банки чаще проходят санацию без отзыва лицензии. Финансист подчеркнул, что вкладчики должны отслеживать новости о своем банке и оценивать возможные угрозы, чтобы защитить свои сбережения заранее.

