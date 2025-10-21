По словам специалиста, этот осенний фрукт содержит целый комплекс веществ, благотворно влияющих на здоровье: калий, магний, антиоксиданты, витамины А, С и группы В, а также кальций, железо и марганец в легкоусвояемой форме.

Ключевая польза хурмы для сердца обусловлена высоким содержанием калия: в 100 г плода содержится 160–180 мг этого минерала. Калий регулирует водно-солевой баланс и поддерживает нормальную работу сердечной мышцы и скелетных мышц.

Помимо макроэлементов, хурма богата биологически активными соединениями:

танинами;

катехинами;

антоцианами (особенно в вяжущих сортах).

Эти антиоксиданты обладают противовоспалительным, противомикробным и потенциально противоопухолевым действием, что также важно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Дополнительную пользу приносит клетчатка: она способствует нормализации пищеварения, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень холестерина.

Врач подчеркивает: чтобы получить пользу от хурмы, важно соблюдать меру. Рекомендованная порция для взрослого человека — 1–2 плода в день (в зависимости от размера). Лучше употреблять фрукт в составе сбалансированного приема пищи: например, с творогом или орехами, либо в качестве десерта после основного блюда. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и избегать чрезмерного употребления, особенно незрелой хурмы.

Ранее сообщалось, что были названы семь признаков проблем с финансовой безопасностью.