Кардиолог рассказал, сколько чашек кофе в день можно пить гипертоникам

Людям, страдающим от повышенного артериального давления, совсем не обязательно полностью отказываться от бодрящего напитка, заявил в интервью aif.ru доктор медицинских наук и практикующий кардиолог Алексей Никитин.

По словам специалиста, есть конкретные объемы потребления кофе, которые не представляют угрозы для здоровья гипертоников.

Врач подчеркнул: употреблять кофе при гипертонии разрешено. Более того, медицине известна четкая норма, которая является не просто безопасной, но и потенциально приносит пользу.

«Пить кофе при гипертонии можно и даже существует четко обозначенное количество чашек кофе в день, которые явно не опасны и, возможно, даже полезны для лиц с гипертонией — до пяти чашек кофе в день (3-4 чашки)», — отметил Алексей Никитин.

