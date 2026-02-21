«Картриджный пистолет вместо миллионного инжектора». Ученые упростили и удешевили технологию лечения рака желудка

Хирурги Клиники факультетской хирургии №2 Сеченовского Университета усовершенствовали метод аэрозольной химиотерапии (PIPAC), заменив дорогостоящий инжектор на модифицированный картриджный пистолет. Новое устройство обходится в разы дешевле и, как отмечают разработчики, распыляет препарат более равномерно.

Метод PIPAC применяется для лечения перитонеального канцероматоза — опасного поражения брюшины метастазами, часто встречающегося при запущенных формах рака желудка. Процедура заключается во введении химиопрепарата в виде аэрозоля под давлением, что позволяет использовать всего 10% от стандартной дозы, уменьшая побочные эффекты и снижая объем асцита.

Стандартное оборудование для такой терапии стоит около миллиона рублей и малодоступно для многих клиник. Выходом стала разработка сотрудников кафедры им. Г.И. Лукомского.

«Чтобы ни клиницисты, ни пациенты не зависели от поставок и высокой стоимости оборудования, сотрудники кафедры факультетской хирургии №2 им. Г.И. Лукомского решили заменить инжектор на модифицированный картриджный пистолет. Новый девайс прошел предварительную апробацию на лабораторных животных. Клинические результаты не отличались от тех, которые мы получали с использованием оригинального устройства», — сообщила профессор Татьяна Хоробрых.

Новинку уже запатентовали. Терапия применяется как для подготовки к операции, так и в паллиативных целях. Удешевление технологии, по мнению специалистов, позволит внедрить PIPAC в регионах, сделав помощь доступнее для самых тяжелых пациентов.

Ранее сообщалось о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.