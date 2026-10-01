От пробки до разрыва перепонки: врач предупредил об опасности ватных палочек

Привычка чистить уши ватными палочками может обернуться серьезными проблемами — от снижения слуха до разрыва барабанной перепонки. Об этом « Газете.Ru » рассказала врач-оториноларинголог петербургской клиники «Будь Здоров» Яна Новикова.

По словам специалиста, палочка не очищает слуховой проход, а проталкивает серу глубже к барабанной перепонке, что приводит к образованию пробок и заложенности. Кроме того, нежная кожа слухового прохода легко травмируется: обычная царапина может перерасти в наружный отит, а в худшем случае возможен разрыв перепонки.

Новикова отметила, что производители продают палочки как продукт «для ушей», подстраиваясь под устоявшуюся привычку потребителей. Однако современные ЛОР-рекомендации прямо противоречат такой практике.

Врач подчеркнула, что ухо способно очищаться самостоятельно — достаточно обычного душа и аккуратного вытирания ушной раковины полотенцем без проникновения внутрь. При склонности к серным пробкам специалист посоветовала не пытаться удалить их самостоятельно, а обратиться к ЛОР-врачу, который подберет капли или безопасно промоет ухо.

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