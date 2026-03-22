«Крошечный убийца». 8 смертельных болезней, которые переносит обычный клещ

Елена Бабура, руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области, в беседе с РИА Новости предупредила о том, что через укус клеща человеку могут передаваться такие опасные заболевания, как клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы и другие инфекции.

Кроме того, в перечень также входят омская геморрагическая лихорадка, туляремия, различные виды риккетсиозов, в частности североазиатский (сибирский клещевой тиф), гранулоцитарный анаплазмоз человека и лихорадка Ку.

Однако, предостерегает специалист, опасность может поджидать и там, где укуса не было. Например, вирус клещевого энцефалита способен проникнуть в организм при употреблении сырого молока или молочных продуктов без термической обработки. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено инфицированным клещом.

Кроме того, глава ведомства добавила, что существуют и другие способы заражения: можно случайно раздавить клеща пальцами или занести инфекцию при расчесывании места укуса.

Ранее сообщалось о том, что клещи могут попасть в дом на шерсти животных.