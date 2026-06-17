Квас — живой пробиотик или вредная газировка? Врач объяснила, как напиток лечит кишечник

Хлебный напиток, который наши предки считали эликсиром здоровья, сегодня вызывает споры. В День русского кваса врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова развенчала мифы и объяснила, почему домашний квас лечит кишечник и укрепляет иммунитет, а магазинный может навредить. Оказывается, все дело в живых бактериях, которые убивает пастеризация. Об этом сообщает REGIONS .

По словам гастроэнтеролога Людмилы Сухоруковой, настоящий квас — это источник пробиотиков. Благодаря двойному брожению (молочнокислому и спиртовому) в напитке сохраняются живые лакто- и бифидобактерии. Они стимулируют рост полезной микрофлоры, улучшают пищеварение и помогают усваивать питательные вещества. А поскольку большая часть иммунных клеток формируется в кишечнике, здоровый квас косвенно поддерживает и общий иммунитет. В нем также есть витамины группы B, органические кислоты, калий, магний и ферменты.

Однако главное различие — домашний или магазинный. Домашний квас при правильном приготовлении сохраняет живые микроорганизмы. В промышленном производстве напиток часто пастеризуют для увеличения срока хранения. Термическая обработка убивает бактерии, и польза теряется. В магазинный квас нередко добавляют искусственные ароматизаторы, красители и избыток сахара. Врач предупреждает: такой напиток — уже не пробиотик, а просто сладкая газировка.

Кому квас противопоказан? При гастрите, язве и панкреатите он может навредить — кислотная нагрузка и углекислый газ раздражают слизистую, вызывают вздутие. Беременным и кормящим стоит быть осторожными из-за небольшого содержания этанола. Детям до 3-4 лет квас не рекомендуют, с 7 лет можно пробовать по 50 мл.

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