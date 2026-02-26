«Лекарство от прогульщиков»: Минздрав ограничивает частые больничные пятью днями

Министерство здравоохранения РФ разработало проект приказа, который ужесточает правила выдачи листков нетрудоспособности для граждан, слишком часто обращающихся за медицинской помощью. Согласно новому документу, если человек оформляет больничный уже четвертый раз за последние полгода, стандартный срок его действия сократится до пяти дней.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что дальнейшее продление такого краткосрочного больничного будет возможно исключительно после вмешательства врачебной комиссии. За отведенный пятидневный срок специалисты должны будут тщательно изучить состояние пациента. В их задачи входит не только оценка необходимости продления лечения, но и инициация дополнительных обследований для выявления скрытых недугов.

Главная цель комиссии — выяснить, почему человек часто болеет. Медики должны убедиться, не скрывается ли за частыми простудами тяжелое хроническое или социально значимое заболевание, которое еще не было диагностировано. По итогам проверки комиссия утвердит дальнейший план лечения и примет решение о продлении больничного.

Инициатива направлена в первую очередь на борьбу с теми, кто пытается использовать больничный лист как способ получить незапланированные выходные. Тем не менее, авторы документа подчеркивают, что ужесточение правил не коснется людей с серьезными и социально значимыми патологиями — для них порядок выдачи больничных останется прежним. Ознакомиться с текстом проекта можно на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ранее эксперты разъяснили, что не входит в программу ОМС.