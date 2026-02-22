Минздрав изменит порядок психиатрического контроля для работников опасных профессий

С 1 марта 2026 года вступает в силу обновленный порядок прохождения психиатрического освидетельствования для сотрудников ряда профессий.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости разъяснил ключевые нововведения, закрепленные в приказе Министерства здравоохранения.

Главное изменение касается процедуры: отныне заключение о психическом здоровье работника сможет выносить только комиссия врачей-психиатров. Это решение призвано исключить субъективизм единоличного специалиста. Кроме того, закон конкретизирует алгоритм действий для работодателей. Если в ходе стандартного периодического медосмотра у врача возникнут подозрения о наличии у сотрудника психического расстройства, компания будет обязана инициировать направление на углубленное психиатрическое обследование.

В документе также присутствует важное послабление: из списка сфер, для которых обязательно подобное освидетельствование, исключена деятельность, связанная с государственной тайной.

«Это значимое уточнение, которое уменьшает административную нагрузку на специалистов, например, в области науки и проектирования, и в то же время не снижает стандартов безопасности на объектах критической важности», – заключил Нилов.

