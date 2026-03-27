Мужчины толстеют быстрее: Эксперты бьют тревогу из-за данных Росстата

За последние пять лет статистика заметно изменилась в худшую сторону: доля мужчин, имеющих лишний вес, увеличилась с 47% до 52%. У женщин этот показатель также вырос — с 35% до 38,9%.

Ведомство Росстат отмечает неутешительную динамику: сильная половина человечества набирает килограммы более стремительными темпами. Профессор Алла Погожева в беседе с «Газетой.Ru» пояснила, что у этого явления есть вполне очевидная причина.

Ключевым фактором специалисты называют гиподинамию. Анализ досуга россиян показывает, что самым распространенным времяпрепровождением остается просмотр телепередач (77,9%). На втором месте по популярности — встречи с друзьями (70,6%). При этом половина граждан предпочитает проводить свободное время, уткнувшись в экраны гаджетов. Не последнюю роль играют и пагубные пристрастия: алкоголь, отличающийся высокой энергетической ценностью, вносит весомый вклад в общую картину.

В настоящее время усредненный портрет российского мужчины выглядит следующим образом: рост 162,9 см при весе 74 кг. Согласно медицинским расчетам, эти параметры уже выходят за границы нормы: при таком росте идеальный вес не должен превышать 56,5 кг. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году проблема избыточной массы тела затронет уже более 70% жителей страны. Это неизбежно повлечет за собой всплеск заболеваемости: возрастет число случаев сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета второго типа и онкологических заболеваний. В глобальном масштабе прогноз также неутешителен: к середине века от недугов, спровоцированных ожирением, будет страдать 60% взрослого населения Земли.

Ранее сообщалось о том, что жителям Китая предложили обменивать сброшенные килограммы на говядину.