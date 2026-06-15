Клопп извинился перед Нагельсманном за критику сборной Германии

Известный немецкий тренер Юрген Клопп принес извинения главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну. На чемпионате мира Клопп вместе с экс-футболистом «Баварии» работает экспертом на телевидении. Перед стартовым матчем национальной команды против Кюрасао специалист рекомендовал Нагельсманну заменить в стартовом составе Джамала Мусиалу на Дениза Ундава.

Сборная Германии разгромила Кюрасао со счетом 7:1. Мусиала отличился в начале второго тайма и вскоре был заменен на Ундава. Сменщик забил сам, а также отметился двумя ассистами.

«Я понял: послезавтра мне исполнится 59, и я все еще идиот. Мы полностью на вашей стороне, что бы вы ни делали. Не произойдет ничего такого, что может быть направлено на срыв процесса», — сказал Клопп Нагельсманну во время послематчевого флэш-интервью.

Тренер сборной Германии рассмеялся и пожал руку Клоппу и Мюллеру.

Ранее сообщалось, что шведский полузащитник Маттиас Сванберг забил спустя 17 секунд после выход на замену в матче с Тунисом (5:1).