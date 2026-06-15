Два коротких рабочих отрезка в 2026 году: когда можно выдохнуть
ТАСС: ноябрь и декабрь подарят урезанные рабочие недели в 2026 году
В ноябре и декабре 2026 года у россиян будет по одной сокращенной рабочей неделе из-за праздников и новогодних каникул. Об этом передает ТАСС.
Ноябрьская сокращенная неделя
Первая укороченная рабочая неделя ожидается в начале ноября. Рабочими днями станут 2–3 ноября и 5–6 ноября. Перерыв связан с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.
Конец декабря и подготовка к праздникам
Вторая короткая рабочая неделя придется на конец декабря. Россияне будут работать только 28–30 декабря, после чего начнутся новогодние каникулы, стартующие с 31 декабря.
Общий график года
По производственному календарю до ноября в стране сохраняется стандартный пятидневный график. В целом до следующего праздничного периода россиянам предстоит отработать около 20 полных рабочих недель подряд.