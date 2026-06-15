Два коротких рабочих отрезка в 2026 году: когда можно выдохнуть

В ноябре и декабре 2026 года у россиян будет по одной сокращенной рабочей неделе из-за праздников и новогодних каникул. Об этом передает ТАСС.

Ноябрьская сокращенная неделя

Первая укороченная рабочая неделя ожидается в начале ноября. Рабочими днями станут 2–3 ноября и 5–6 ноября. Перерыв связан с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Конец декабря и подготовка к праздникам

Вторая короткая рабочая неделя придется на конец декабря. Россияне будут работать только 28–30 декабря, после чего начнутся новогодние каникулы, стартующие с 31 декабря.

Общий график года

По производственному календарю до ноября в стране сохраняется стандартный пятидневный график. В целом до следующего праздничного периода россиянам предстоит отработать около 20 полных рабочих недель подряд.