Названа поза для сна, которая защищает от деменции

Врач-диетолог Реме Наварро в беседе с испанским изданием 20minutos раскрыла простой, но действенный способ снизить вероятность развития деменции. По ее словам, ключевой фактор — это поза, которую человек принимает во время сна.

Специалист объяснила, что ночью в мозге запускается механизм естественной детоксикации. В это время из тканей выводятся метаболические отходы, скопившиеся за день, включая опасные белки, ассоциируемые с деменцией. Наварро подчеркнула, что наиболее эффективно этот процесс протекает, когда человек спит на боку. Такое положение обеспечивает наиболее надежную защиту от неврологических нарушений.

Более того, эксперт уточнила, что предпочтение стоит отдавать левому боку. Помимо влияния на когнитивное здоровье, эта поза помогает улучшить пищеварение, нормализовать кровообращение и поддержать работу сердечной мышцы.

Ранее сообщалось о том, что домашняя готовка связана со снижением риска деменции.