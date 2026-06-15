Смертельная мода: питбайки становятся угрозой на дорогах Подмосковья — Минтранс МО вводит меры контроля

Популярность питбайков среди подростков в последние годы стремительно растет. Однако далеко не все юные гонщики и их родители задумываются о том, где на самом деле разрешено использовать эту технику. Как пояснили REGIONS в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, питбайк предназначен для занятий мотоспортом, тренировок, соревнований и езды по бездорожью. Но исключительно на закрытых спортивных трассах и специализированных треках.

«Питбайк — это спортивный инвентарь, а не транспортное средство», — отметили в министерстве.

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области REGIONS предоставили тревожную статистику. Согласно этим данным, с января 2026 года на дорогах региона зафиксировано 47 аварий, в которых фигурировал так называемый спортивный инвентарь — речь прежде всего о питбайках и аналогичной мототехнике. Жертвами этих ДТП стали два человека. Примечательно, что один из погибших — несовершеннолетний. Кроме того, в результате происшествий ранения и травмы, различающиеся по степени тяжести, получили 55 граждан. Из них 39 — дети и подростки.

Если обратиться к показателям за тот же отрезок времени, но годом ранее, картина будет иной. За первые несколько месяцев 2025-го в области случилось 20 подобных происшествий. Тогда, по данным ведомства, жертвами стали три человека, а пострадавшими числились 24 гражданина (из них детей — 18).

Если же взять статистику за весь прошлый год, то количество ДТП с участием спортивной мототехники достигало 105. В этих авариях, как следует из региональных сводок, погибли 17 человек, причем ровно половина из них (восемь) не достигли совершеннолетия. Раненых насчитали 119, среди которых доля несовершеннолетних оказалась весьма значительной — 77 подростков.

В пресс-службе также отметили, что для повышения безопасности пользователей мототехники Министерство транспорта Московской области инициировало дополнительные меры контроля. В частности, усилено взаимодействие с муниципальными администрациями и Госавтоинспекцией. Регулярно проводятся рейды по выявлению нарушителей, а также профилактические беседы с подростками и их родителями о недопустимости использования питбайков на дорогах общего пользования. В ведомстве подчеркнули, что такая техника предназначена исключительно для закрытых спортивных трасс и треков.

«Весной этого года Минтранс Подмосковья выступил с инициативой запретить продажу топлива несовершеннолетним. Соответствующий закон Московской области уже принят и вступит в силу 1 сентября 2026 года», — сообщили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание еще на один возможный рычаг воздействия на ситуацию. Ограничение доступа несовершеннолетних к топливу, по мнению представителей ведомства, способно стать эффективным инструментом в борьбе с опасными поездками на спортивной мототехнике по дорогам общего пользования.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Моржаретто предложил ввести госучет питбайков в Подмосковье.