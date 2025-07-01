Названы восполняющие дефицит кальция после 50 лет продукты

Снижение уровня кальция после 50 лет грозит серьезными заболеваниями, включая остеопороз, что делает критически важным выбор правильных источников этого минерала в рационе. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, хотя молочные продукты (творог, молоко) традиционно богаты кальцием, кисломолочные варианты (кефир, ряженка, простокваша) предпочтительнее для старшего возраста. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что причина в том, что в последнем варианте меньше содержание лактозы (избыток сахара вреден), имеются полезные бифидо- и лактобактерии, необходимые для микрофлоры, и легче усваиваемый ферментированный белок. Кислота в этих продуктах также компенсирует возрастное снижение желудочной секреции.

По мнению медика, для людей с непереносимостью молочного альтернативой могут стать рыбные консервы или вареная рыба с разваренными костями. Крупы и отруби, несмотря на содержание кальция, неэффективны как основной источник из-за фитатов и полисахаридов, серьезно затрудняющих его усвоение.

Он добавил, что после 50 лет фокус должен сместиться на биодоступные источники кальция — кисломолочные продукты и рыбу с костями, — обеспечивающие не только минерал, но и дополнительные преимущества для пищеварения, при этом избегая продуктов, блокирующих его всасывание.

Ранее диетолог Денисова назвала отказ от натурального молока опасным.