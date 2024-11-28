Диетолог Денисова назвала отказ от натурального молока опасным

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Наталья Денисова рассказала сайту aif.ru , почему не стоит отказываться от употребления натурального коровьего молока.

Как напомнила врач, молоко — это уникальный природный продукт, который дает кальций и достаточное количество белка. В продукте хорошо сбалансирован аминокислотный состав, который помогает ЖКТ.

Врач подчеркнула, что отказ от молока без показаний приводит к недостатку белка, нехватке витаминов (в т.ч. группы В, D), недостатку кальция, магния и калия, а также ухудшению настроения. Молоко — известный природный эндорфин, способный поддерживать благоприятный эмоциональный фон. Это крайне важно для психики.

Кроме того, молоко способствует выведению лишней жидкости, избавляет от отеков и снижает артериальное давление.

Специалист рекомендует употреблять не меньше двух-трех порций молока или молочных продуктов в день.

«Стакан молока или кефира, 100 г творога, 50 г сыра. Если мы каждый день употребляем 2-3 порции молочных продуктов, то можем быть уверены, что того же кальция нам в пище хватает», — заключила врач.

Отметим, что есть индивидуальная непереносимость молока, при которой следует выбрать другие продукты, насыщенные магнием, калием и другими элементами. Составить план питания важно с врачом, который учтет особенности здоровья.

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