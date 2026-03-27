Не сахар, а стресс: кардиолог перевернула миф о диабете
Кардиолог: стресс и недосып провоцируют развитие диабета
В обществе укоренилось мнение, что сахарный диабет развивается преимущественно из-за любви к сладостям. Однако, как отметила в разговоре с NEWS.ru кардиолог Мария Чайковская, группа риска значительно шире — в нее входят люди, постоянно испытывающие высокое психоэмоциональное напряжение.
По словам медика, проблема диабета не сводится исключительно к пищевым привычкам.
«Диабет выглядит не просто как проблема питания, его подпитывает не один продукт, а весь современный уклад жизни: хронический стресс, отсутствие нормального сна и нарушение циркадного ритма», — пояснила специалист.
Доктор добавила, что к ключевым факторам риска также относятся малоподвижный образ жизни и лишний вес, особенно висцеральный (отложение жира в области талии).
