«Не спишь — стареешь». Гормон молодости вырабатывается только в темное время суток

Врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова в беседе с РИА Новости назвала ключевое условие для эффективного похудения, о котором многие забывают.

По ее словам, идеальный режим для снижения веса и поддержания здоровья — это засыпать около 23:00 и просыпаться в районе 6:00. Именно в этот временной промежуток гормональная система функционирует наиболее корректно.

«Когда мы худеем, мы в первую очередь думаем о сокращении калорий и увеличении физических нагрузок, что правильно. Однако часто забываем про сон, который также играет важную роль в снижении веса», — пояснила Смирнова.

Специалист подчеркнула, что процесс жиросжигания напрямую зависит от баланса гормонов. Так, в период с 23:00 до 3:00 происходит нормализация уровня кортизола — гормона стресса. Если этот механизм нарушен, избыток кортизола провоцирует накопление жира в области бедер и живота, формируя тот самый «спасательный круг».

«Если мы легли после полуночи, уровень гормона голода грелина будет высоким, а уровень гормона сытости — лептина — низким. Поэтому на следующий день мы будем хотеть есть прежде всего сладкое», — предупредила врач.

Кроме того, в промежутке с полуночи до часу ночи активно вырабатывается соматотропин — гормон роста и молодости. Если дети не спят в это время, их рост замедляется, а если бодрствуют взрослые — процессы старения ускоряются. Смирнова добавила, что ночной сон критически важен для детоксикации организма: оптимальное время для выведения токсинов — с 23:00 до 6:00. Чем выше накопление вредных веществ, тем больше объем жировой ткани, так как жир выполняет роль депо, забирая токсины на себя.

Как резюмировала эксперт, при нарушении естественной детоксикации и несоблюдении режима питания организму становится значительно сложнее расставаться с лишними килограммами.

