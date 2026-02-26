Не только сладкое: врач назвала неожиданную причину диабета у молодежи

Эндокринолог сети клиник «Семейная» Тамила Агаева в интервью изданию «Лента.ру» рассказала, почему сахарный диабет второго типа стремительно молодеет.

По словам специалиста, ключевую роль играет образ жизни: современная молодежь все чаще сталкивается с недугом из-за сочетания вредных привычек и гиподинамии.

Главный бич — несбалансированный рацион. Молодые люди делают выбор в пользу фастфуда, снеков и газировки, практически исключая овощи.

«Сахарный диабет не развивается из-за сладкого как такового. Однако вследствие регулярного превышения суточной калорийности человек набирает лишний вес, что приводит к инсулинорезистентности», — пояснила врач.

Второй фактор — отсутствие спорта. Без нагрузок мышцы теряют способность эффективно утилизировать глюкозу, что провоцирует ее накопление в крови. Чтобы снизить риски, Агаева советует уделять физической активности минимум 150 минут еженедельно.

Замыкает тройку лидеров курение, включая популярные вейпы. Никотин существенно повышает уязвимость организма:

«У курильщиков риск развития сахарного диабета на 30-40% выше. Чем больше вы курите, тем больше вероятность болезни», — резюмировала эксперт.

