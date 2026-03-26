Не возраст и не инфекции: врач назвал неочевидную причину бесплодия

Врач-репродуктолог Евгений Шилин предостерег: длительное нервное перенапряжение способно серьезно нарушить работу репродуктивных органов. Об этом со ссылкой на специалиста сообщает Life.ru.

«Стресс активирует так называемую гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. В ответ на напряжение повышается выработка кортизола — гормона, который помогает организму справляться с нагрузкой. Однако при длительном повышении его уровня происходит подавление репродуктивной системы», — отметил медик.

По словам Шилина, у представителей сильного пола на фоне хронического стресса падает уровень тестостерона и ухудшаются показатели спермограммы. Постоянное психоэмоциональное перенапряжение чревато также развитием эректильной дисфункции и снижением либидо.

Репродуктолог добавил, что женское здоровье также страдает от стресса. Как пояснил врач, это состояние может спровоцировать сбои менструального цикла, уменьшить концентрацию половых гормонов и привести к временному отсутствию овуляции.

