Неудачно сходил в баню: Ступинские врачи спасли шестидесятичетырехлетнего пациента с инсультом

Шестидесятичетырехлетний пациент мужчина с симптомами инсульта, включая паралич левой части тела и афазию, поступил в Ступинскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

По словам врачей, причиной инсульта оказалась разорвавшаяся бляшка в сонной артерии, образовавшая тромб. Пациент ранее проходил обследование и знал о наличии атеросклеротической бляшки в сонной артерии, однако отказался от предложенной ему операции по стентированию сонной артерии. Непосредственно перед инсультом мужчина решил принять баню, что и вызвало разрыв атеросклеротической бляшки и образование тромба.

Отмечается, что в зону разрыва бляшки был имплантирован стент. Операция длилась около сорока минут, и практически сразу после ее завершения пациент начал шевелить конечностями и к нему вернулась речь. А уже на следующий день состояние пациента полностью стабилизировалось.