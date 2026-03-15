«Ни температуры, ни кашля»: врачи обнаружили неожиданного лидера среди ОРВИ

В период сезонного снижения заболеваемости гриппом в России эпидемиологическую обстановку определяют риновирусы и аденовирусы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила Светлана Вахрушева, кандидат медицинских наук и директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета.

Ранее специалист уже информировала агентство о спаде активности вирусов гриппа и параллельном росте числа случаев заражения иными респираторными инфекциями.

«Из циркулирующих на данный момент негриппозных вирусов наибольшую долю занимают риновирусы - 41% - и аденовирусы - 40%, при заражении которыми инфекция переносится значительно легче и с меньшим числом осложнений и госпитализаций, чем при инфицировании вирусом гриппа», – пояснила Вахрушева.

По словам эксперта, заражение риновирусом зачастую ограничивается классическим насморком и может протекать без повышения температуры тела. Тем не менее даже при слабо выраженных симптомах респираторного заболевания медик призывает граждан не забывать о правилах эпидемиологической безопасности. Важно использовать маску, чтобы обезопасить окружающих, и по возможности минимизировать социальные контакты, подчеркнула она.

