Нутрициолог Тиханычева обозначила заряжающие здоровьем сезонные овощи, ягоды и травы

Летний сезон является отличной порой для восполнения дефицита витаминов в организме. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, на какие продукты следует обратить внимание. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, на сегодняшний день широко представлена разная зелень, различные овощи, богатое разнообразие ягод, которые можно приобрести в магазине и на рынке.

Эксперт добавила, что также полезные травы и ягоды можно собрать самим. Так, сныть богата витамином С и железом, крапива богата железом и прочими минералами, насыщает кровь кислородом, ромашка способствует успокоению, расслаблению, снимает воспаление, черника стимулирует аппетит, способствует хорошей работе кишечника, повышает остроту зрения, малина богата витаминами С, Е, В, обладает противовоспалительным действием, черная смородина богата рутином, укрепляющим стенки сосудов, обладающим противовоспалительной активностью, также ягода снижает риск развития болезни Альцгеймера.

По ее мнению, летом есть смысл обратить внимание на дикорастущие растения, так как они содержат концентрат витаминов и минералов, но при этом не обрабатываются химическими веществами.