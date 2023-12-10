«Объемы уменьшатся на 1-2 размера»: массажист раскрыл секрет, который поможет похудеть до Нового года

Постоянные тренировки, грамотное питание – залог здоровья и красивой фигуры. А это в преддверии Нового года актуально как никогда. Порой хочется надеть свое лучшее платье, но оно предательски не садится на вас, как раньше, из-за парочки лишних кило. Мастер по оздоровительному медицинскому массажу и автор собственной массажной методики Михаил Прощаев рассказал, как за 21 день привести себя в идеальную форму и «включить» программу бодрости, здоровья и притягательного внешнего вида.

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

«Еще не поздно начать готовиться к праздникам. Но нужно учесть, что все будет очень интенсивно. Массажи стоит делать как минимум три раза в неделю и подключить других помощников в борьбе за грацию и красоту», – с ходу предупреждает Михаил.

Причем специалист советует не антицеллюлитный, а глубокий спортивный силовой вид массажа.

«Это массаж глубокого действия, – объясняет он. – С его помощью можно проработать глубинные слои мышц и разогнать лимфу на самых нижних уровнях. Поверхностные виды массажа не подойдут».

После глубокой проработки тела несколькими сеансами силового массажа Михаил рекомендует перейти на лимфодренажный.

«Когда мы уже все ненужное достали и вывели на поверхность, запустили кровоток и лимфоток, нужно лишнее выгнать. Лимфо­дренажный массаж улучшает циркуляцию жидкости. Тем самым все отеки и места со «стоячей водой», все это «двинется» прекрасно, и объемы уменьшатся на 1–2 размера», – уверяет специалист.

ПОМОЩНИКИ В БОРЬБЕ

Также нужно подключить к сеансам массажа спорт, продолжает Михаил Прощаев.

«Это может быть плавание, кардиотренеровки и обязательно растяжка. Не рекомендую занятия в тренажерном зале: ни в коем случае не нужно забивать мышцы. Лучше легче, но регулярно», – рекомендует эксперт.

Фото: [ из личного архива Михаила Прощаева ]

Кроме того, стоит скорректировать питание и добавить в рацион больше воды.

«Для этого сейчас есть множество приложений для смартфонов с калькулятором калорий. Они рассчитывают суточную норму относительно веса и роста. Нужно не превышать планку положенных на 24 часа калорий, а лучше даже немного снизить. Что касается воды, то расчет такой: 35 мл на 1 кг собственного веса», – рассказывает Михаил.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ МАРАФОНЫ ВПЕРЕДИ

Комплексный подход поможет избавиться не только от объемов, но и от лишних кило. А при работе только в одном направлении вес может «задержаться», считает массажист.

«А еще такой курс сделает тело более гибким и подготовленным для праздничных многочасовых танцевальных марафонов. Ведь офисные работники в основном ведут сидячий образ жизни. Мышцы практически атрофируются. После массажей и тренировок можно отжигать даже в туфлях на шпильке. Риск получить судороги, спазмы и даже травмы икроножных мышц значительно снижается», – добавляет специалист.

Всего этого реально можно достичь за 21 день до Нового года, продолжает Прощаев.

«21 день – это тот промежуток времени, за который у человека формируется новая привычка. То есть в 2024 год можно войти с устойчивой программой на красоту и здоровье и, таким образом, превратить это короткое время комплекса массажей, спорта и правильного питания в образ жизни. Тогда любой наряд сядет по фигуре всегда», – резюмирует Михаил Прощаев.

что насчет питания:

– Чтобы не вернуть за новогодние праздники сброшенные килограммы и утраченные объемы, лучше не увлекаться жирными блюдами, салатами с обилием майонеза, делать перерывы в застолье на те же танцы, общение и прогулки на улице. Хоровод у елки, игра в снежки, катание на коньках и санках станут прекрасным жиросжигающим и одновременно поднимающим настроение средством.