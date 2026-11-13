Сбой Microsoft длится уже больше 14 часов: пользователи крупнейшего западного сервиса остаются без почты

Масштабный сбой Microsoft нарушил работу Outlook, Teams, Copilot и других сервисов Microsoft 365 по всему миру, пишет Daily Mail. Проблемы продолжаются уже более 14 часов, а компания признала, что восстановление идет медленнее, чем ожидалось.

Пользователи жалуются, что не могут открыть почту, отправить письма и пользоваться рабочими сервисами. На пике программа Downdetector зафиксировала около 140 тыс. сообщений о проблемах с Outlook.

Microsoft заявила, что часть серверов неожиданно перестала работать во время автоматических проверок. Компания также заметила повышенную нагрузку в нескольких регионах.

Специалисты уже установили исправление на часть инфраструктуры и сообщили о первых положительных результатах, но полностью восстановить сервисы пока не удалось.

Сбой затронул авиакомпании, суды, государственные учреждения и силовые структуры в разных странах. Проблемы возникли также у сервисов, использующих подключения к Microsoft 365.

Тем не менее компания отрицает любые признаки кибератаки. Точная причина сбоя будет раскрыта после полного восстановления работы систем.