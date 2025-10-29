Облепиха, клюква, брусника: эксперт назвала топ осенних ягод

По ее словам, благодаря богатому содержанию органических кислот, антиоксидантов и клетчатки они укрепляют иммунитет, снижают воспаления, поддерживают сердце и сосуды, улучшают пищеварение и придают энергию. Оптимальная дневная порция — 100–150 г.

Облепиха лидирует за счет уникального состава: в ней есть жирорастворимые витамины A, E и K, а также полиненасыщенные жирные кислоты, обеспечивающие противовоспалительный и регенерирующий эффект. Из нее готовят морсы и компоты, подслащивая сиропом топинамбура.

Клюква особенно полезна в сезон простуд: клюквенный морс служит профилактикой ОРВИ, а сама ягода помогает при воспалениях мочевыделительной системы. Однако при повышенной кислотности желудка ее стоит употреблять осторожно. После приема рекомендуется прополоскать рот, чтобы защитить эмаль от кислот.

Брусника ценится за антисептические и мочегонные свойства, полезна для почек и обладает общеукрепляющим действием. Благодаря бензойной кислоте она долго сохраняет качество при хранении. Брусничный морс — хорошее средство при первых признаках простуды.

Нутрициолог также отметила пользу ферментированных ягод: в процессе брожения они обогащаются пробиотиками, улучшающими микрофлору кишечника.

При выборе ягод важно обращать внимание на их качество: свежие должны быть целыми, без плесени и посторонних запахов, а замороженные — не смерзшимися в единый ком.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.