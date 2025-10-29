Облепиха, клюква, брусника: эксперт назвала топ осенних ягод
Нутрициолог Попкова: ягоды подходят для укрепления иммунитета осенью
Фото: [istockphoto.com/Karl Ander Adami]
Практикующий нутрициолог Ирина Попкова выделила три самые полезные осенние ягоды — облепиху, клюкву и бруснику, пишет «Газета.ru».
По ее словам, благодаря богатому содержанию органических кислот, антиоксидантов и клетчатки они укрепляют иммунитет, снижают воспаления, поддерживают сердце и сосуды, улучшают пищеварение и придают энергию. Оптимальная дневная порция — 100–150 г.
Облепиха лидирует за счет уникального состава: в ней есть жирорастворимые витамины A, E и K, а также полиненасыщенные жирные кислоты, обеспечивающие противовоспалительный и регенерирующий эффект. Из нее готовят морсы и компоты, подслащивая сиропом топинамбура.
Клюква особенно полезна в сезон простуд: клюквенный морс служит профилактикой ОРВИ, а сама ягода помогает при воспалениях мочевыделительной системы. Однако при повышенной кислотности желудка ее стоит употреблять осторожно. После приема рекомендуется прополоскать рот, чтобы защитить эмаль от кислот.
Брусника ценится за антисептические и мочегонные свойства, полезна для почек и обладает общеукрепляющим действием. Благодаря бензойной кислоте она долго сохраняет качество при хранении. Брусничный морс — хорошее средство при первых признаках простуды.
Нутрициолог также отметила пользу ферментированных ягод: в процессе брожения они обогащаются пробиотиками, улучшающими микрофлору кишечника.
При выборе ягод важно обращать внимание на их качество: свежие должны быть целыми, без плесени и посторонних запахов, а замороженные — не смерзшимися в единый ком.
