Три патологии под одним наркозом: кабардинские хирурги совершили прорыв, который спас пациента

Кабардинские хирурги под руководством профессора Ахмеда Асланова совершили то, что казалось невозможным: они провели первую в России трехкомпонентную операцию, устранив одновременно три угрожающих жизни патологии. Об этом сообщает Lenta.ru.

56-летний мужчина поступил с комплексом проблем, которые в обычной практике лечились бы поэтапно — годами. Но врачи Хирургического центра КБР решили иначе: они сделали все за один подход под общим наркозом, причем грыжи удаляли без вскрытия брюшной полости, через минимальный доступ. Это снизило риски кровопотери, ускорило восстановление и исключило повторный наркоз.

Результат говорит сам за себя: через 24 часа мужчина смог стоять, через пять дней его выписали домой. Он рассказал, что головокружения и слабость, мучившие его годами, исчезли, а дискомфорт от грыж больше не напоминает о себе. В региональном Минздраве подчеркнули: этот случай — не просто единичный успех, а дорожная карта для всей российской хирургии, где сложные пациенты смогут получать помощь с минимальной травматизацией.

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