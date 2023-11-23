Одиннадцатилетней девочке восстановили двигательную функцию руки в подмосковной Черноголовке

Известно, что ранее девочка неудачно упала на спину и левую руку с высоты полутора метров. Из-за полученной травмы пациентка не могла полноценно двигать рукой, а также испытывала болезненные ощущения при активных и пассивных видах деятельности.

В течение трех недель девочка получала восстановительную терапию: массаж левой конечности, шейно-воротниковой зоны, магнитотерапию на лучезапястный сустав и другое. Врач-педиатр Юлия Кукина отметила, что первый этап восстановления уже закончен. Благодаря этому у ребенка значительно восстановился объем движений левой руки, а также уменьшились болезненные ощущения. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

Ранее Андрей Воробьев обратил внимание профильных ведомств на необходимость обеспечения жителей региона жизненно важными препаратами.