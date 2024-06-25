Около 20 новых ФАПов будет построено в Нижегородской области до конца этого года

Почти 20 новых ФАПов и один офис врача общей практики будут построены в Нижегородской области до конца текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что возведение медобъектов станет осуществляться в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Отмечается, что на данный момент получены разрешения на строительство всех 20 объектов, на десяти площадках которых закончено устройство фундаментов, а на двух уже собирают здания ФАП.