Омега-3 и витамины: врач назвала главные продукты для кожи осенью
Врач Маркова: рыбу и льняное масло следует добавить в осенний рацион питания
Фото: [istockphoto.com/Ekaterina Oleshko]
Заведующая дерматовенерологическим отделением филиала «Бабушкинский» Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова рассказала РИА Новости, какие продукты стоит включить в рацион осенью для поддержания здоровья кожи.
По мнению специалиста, особое внимание стоит уделить продуктам, богатым омега-3: это рыба, льняное масло и грецкие орехи. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспалений и улучшают регенерацию. Не менее важны и ключевые микронутриенты — витамины А, С, Е, а также цинк и селен.
Помимо правильного питания, врач дала несколько дополнительных рекомендаций для сохранения здорового вида кожи в осенний период:
- соблюдать питьевой режим — употреблять не менее 1,5–2 литров воды в день;
- использовать увлажнители воздуха в помещениях, чтобы компенсировать сухость, вызванную началом отопительного сезона;
- выбирать косметические средства с увлажняющими компонентами, которые помогут предотвратить обезвоживание кожи.
