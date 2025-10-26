Омега-3 и витамины: врач назвала главные продукты для кожи осенью

Заведующая дерматовенерологическим отделением филиала «Бабушкинский» Центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Наталья Маркова рассказала РИА Новости , какие продукты стоит включить в рацион осенью для поддержания здоровья кожи.

По мнению специалиста, особое внимание стоит уделить продуктам, богатым омега-3: это рыба, льняное масло и грецкие орехи. Они способствуют восстановлению кожи, защищают от воспалений и улучшают регенерацию. Не менее важны и ключевые микронутриенты — витамины А, С, Е, а также цинк и селен.

Помимо правильного питания, врач дала несколько дополнительных рекомендаций для сохранения здорового вида кожи в осенний период:

соблюдать питьевой режим — употреблять не менее 1,5–2 литров воды в день;

использовать увлажнители воздуха в помещениях, чтобы компенсировать сухость, вызванную началом отопительного сезона;

выбирать косметические средства с увлажняющими компонентами, которые помогут предотвратить обезвоживание кожи.

