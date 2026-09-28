Кардиолог предупредил о странных болях: они могут быть инфарктом

Кардиолог Кондрахин назвал неочевидные предвестники инфаркта

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Инфаркт может начинаться не только с боли за грудиной, но и со странных ощущений в животе или зубе. Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, классическая картина инфаркта включает сильную боль за грудиной, которая не проходит при смене положения тела. Добавляются холодный липкий пот, выраженная слабость и затрудненное дыхание. Но иногда симптомы куда менее очевидны. Человек может почувствовать боль в животе или зубе и даже не связать ее с сердцем.

Кондрахин советует насторожиться, если боль за грудиной сначала появляется при физической нагрузке, а затем возникает и в покое. По его словам, у людей старше 45 лет решение любых вопросов начинается с ЭКГ. Обследование желательно проходить при любой боли в груди, поскольку инфаркт может случиться и в более молодом возрасте. Иногда приступ протекает почти без боли, и распознать его самостоятельно сложно. При появлении тревожных симптомов врач рекомендует как можно скорее обратиться за помощью.

Ранее невролог объяснила, как отличить паническую атаку от инфаркта.

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