Криоабляция и рост вмешательств: стало известно, как меняется кардиопомощь в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил развитие сердечно-сосудистой службы региона с заместителем председателя правительства Александром Пшенниковым. Разговор шел о конкретных результатах последних лет: в больницах области обновили оборудование, а в 2024 году открылся сосудистый центр в Скопине — теперь жители ближайших округов могут получить экстренную помощь без поездки в Рязань, что особенно важно, когда счет идет на минуты. Это решение снимает с пациентов и их близких серьезную логистическую нагрузку и делает помощь доступнее там, где она нужнее всего. Об этом сообщает издание 7info .

Заметно выросли и объемы высокотехнологичной работы. В рязанском кардиодиспансере количество операций увеличилось: в прошлом году пациентам с хронической ишемической болезнью сердца сделали около 600 вмешательств — вдвое больше, чем годом ранее. Для лечения аритмии врачи освоили криоабляцию, а в ОКБ стали проводить больше вмешательств при инфарктах и ишемических инсультах. Все это складывается в систему, где помощь становится не только доступнее, но и разнообразнее по методам.

Отдельный акцент — на ранней диагностике. По словам Павла Малкова, благодаря системной работе в этом году в регионе зарегистрировано почти на полтысячи случаев инфаркта и инсульта меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это значит, что усилия по профилактике и своевременному выявлению заболеваний уже дают измеримый эффект, а сердечно-сосудистая служба региона постепенно выходит на новый уровень.

Ранее сообщалось, что почти 20 новых рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в больницы Подмосковья с начала года.