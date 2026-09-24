Сибирская язва на Ямале: ЦРБ Надыма напомнила о вакцинации против заболевания

Специалисты Надымской центральной районной больницы опубликовали в соцсетях тематическую памятку, посвященную профилактике сибирской язвы. Врачи особо подчеркнули, что для Ямала, где традиционно развито оленеводство, эта проблема сохраняет высокую актуальность. Инфекция известна своей опасностью и способностью быстро распространяться, поэтому важно знать ее источники, пути передачи и первые признаки. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-медиа» .

Источниками сибирской язвы являются зараженные животные, которые выделяют бактерии вместе с мочой, калом и слюной. Человек может подхватить инфекцию несколькими путями: через поврежденную кожу при прямом контакте с больным животным или при обработке его мяса, шкуры либо меха; через продукты, не прошедшие достаточную термическую обработку; воздушно-пылевым путем вблизи скотомогильников; а также через укусы насекомых. Врачи напоминают, что риск заражения особенно высок для тех, кто по роду деятельности часто имеет дело с животными и продуктами животноводства.

Клиническая картина зависит от того, как инфекция проникла в организм. Если бактерии попали через кожу, на месте внедрения появляется зудящее пятно, которое затем превращается в язву с черным струпом. Чувствительность вокруг очага постепенно утрачивается, температура тела поднимается до 39–40 градусов, увеличиваются лимфоузлы. При аэрогенном заражении начальные симптомы напоминают обычное ОРВИ, но болезнь стремительно прогрессирует: развивается тяжелая дыхательная недостаточность, появляется мокрота с кровью. Без своевременной медицинской помощи летальный исход возможен уже в течение двух суток. Кишечная форма проявляется режущими болями в животе, рвотой, обезвоживанием и лихорадкой.

Чтобы защитить себя, надымские медики рекомендуют тщательно проваривать и прожаривать мясо, отказываться от сырого молока и избегать приближения к скотомогильникам. Тем, кто контактирует с животными по работе, следует использовать перчатки, маски и специальную одежду, а также не забывать о регулярной вакцинации. Соблюдение этих простых мер позволяет существенно снизить риск заражения и предотвратить тяжелые последствия.

Таким образом, профилактика остается главным оружием против сибирской язвы. Несвоевременное обращение к врачу может обернуться трагедией, особенно при легочной форме, поэтому важно знать симптомы и действовать без промедления.

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