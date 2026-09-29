Эндокринолог раскрыл принципы омоложения в пожилом возрасте

Даже в позднем возрасте можно улучшить физические и психические показатели здоровья. Об этом сообщает HuffPost.

Первый принцип — настрой. По словам врача, люди, которые верят, что старение можно если не обратить, то замедлить, добиваются лучших результатов. Для них проверка давления, контроль холестерина и обследования — не пустая трата времени, а конкретные шаги к цели.

Второй момент — питание. С возрастом в рационе должно становиться больше овощей, фруктов, орехов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Переработанную пищу и сахар стоит сократить. При этом Хсу не советует увлекаться белковыми диетами. Самые здоровые пожилые люди получают достаточно белка для сохранения мышц, но не позволяют ему вытеснить растительную пищу и клетчатку.

Не менее важно продолжать учиться, поддерживать социальные связи, хорошо спать и регулярно двигаться. Врач подчеркивает: все это не просто помогает сохранить форму, но и позволяет добиться реальных улучшений.

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